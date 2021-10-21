В статье сообщается, что тест, разработанный группой исследователей из Пекинского университета, «обладает высокой точностью и может различать носителей COVID-19, здоровых людей и пациентов с другими респираторными инфекциями».
«Он может избавить людей от дискомфорта при взятии мазка из горла или носа для тестирования на нуклеиновую кислоту COVID-19, а также сэкономить время, поскольку новый метод тестирования требует, чтобы пациент выдыхал в пакет только в течение 30 секунд, при этом для завершения анализа требуется 5-10 минут», — отмечает газета.
По данным газеты, данный метод также очень дешев, его стоимость составляет около 10 юаней (примерно 100 рублей), в то время как стоимость традиционного теста составляет 80 юаней.
Газета отмечает, что данный тест мог бы иметь широкое практическое применение во время предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.
Однако эксперт издания заметил, что в Китае не наблюдается большого числа больных коронавирусом, поэтому для подтверждения действенности теста необходимы дальнейшие исследования.