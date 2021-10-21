Новый метод тестирования на коронавирус, разработанный китайскими исследователями, основан на анализе выдыхаемого пациентами воздуха, и поэтому избавляет их от неприятных ощущений, возникающих при взятии мазка из горла или носа, сообщает 20 октября пекинская газета «Глобал Таймс»

В статье сообщается, что тест, разработанный группой исследователей из Пекинского университета, «обладает высокой точностью и может различать носителей COVID-19, здоровых людей и пациентов с другими респираторными инфекциями».

«Он может избавить людей от дискомфорта при взятии мазка из горла или носа для тестирования на нуклеиновую кислоту COVID-19, а также сэкономить время, поскольку новый метод тестирования требует, чтобы пациент выдыхал в пакет только в течение 30 секунд, при этом для завершения анализа требуется 5-10 минут», — отмечает газета.

Коронавирус и политика. Почему в Белоруссии ужесточили масочный режим © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Газета отмечает, что данный тест мог бы иметь широкое практическое применение во время предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.

Однако эксперт издания заметил, что в Китае не наблюдается большого числа больных коронавирусом, поэтому для подтверждения действенности теста необходимы дальнейшие исследования.