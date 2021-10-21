По словам собеседника издания, суть схемы заключается в том, что фигурантам предложат поучаствовать в заявленной властями амнистии капитала.
«Для этого нужно будет задекларировать некую заранее оговоренную сумму "нелегальных доходов", официально внести ее на счет, уплатить налог, что станет основанием исключить фигуранта из санкционного списка», — говорится в сообщении.
Источник уточнил, что предложение будет делаться только «коммерческим» фигурантам списка, в первую очередь «контрабандистам», и не касается «политических» и СМИ.
Одна из целей схемы — популяризировать тему налоговой амнистии.
По данным источника, предварительный зондаж претендентов показал, что отношение к схеме очень скептическое. Но переговоры будут продолжаться.
С 1 сентября на Украине действует налоговая амнистия капиталов — добровольное разовое декларирование активов с разовой уплатой налогов, при котором декларант не обязан отчитываться об источниках происхождения богатств.