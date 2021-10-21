Офис президента (ОП) Украины готовит предложения к фигурантам санкционного списка СНБО по снятию с них санкций. Об этом в четверг, 21 октября, сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в ОП

По словам собеседника издания, суть схемы заключается в том, что фигурантам предложат поучаствовать в заявленной властями амнистии капитала.

«Для этого нужно будет задекларировать некую заранее оговоренную сумму "нелегальных доходов", официально внести ее на счет, уплатить налог, что станет основанием исключить фигуранта из санкционного списка», — говорится в сообщении.

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Одна из целей схемы — популяризировать тему налоговой амнистии.

По данным источника, предварительный зондаж претендентов показал, что отношение к схеме очень скептическое. Но переговоры будут продолжаться.

С 1 сентября на Украине действует налоговая амнистия капиталов — добровольное разовое декларирование активов с разовой уплатой налогов, при котором декларант не обязан отчитываться об источниках происхождения богатств.