Всего в перечень угрожающих национальной безопасности Украины был внесен 21 человек: режиссеры «Солнцепека» Максим Бриус и Михаил Вассербаум, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, операторы Гарик Жамгарян, Александр Полагаев и Владислав Гурчин, актеры Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова, Андрей, Никита и Светлана Терентьевы и другие.
Итого в черном списке Украины 228 российских артистов, в том числе уже умершие, например, певец Иосиф Кобзон, актер Валентин Гафт и режиссер Борис Грачевский.
В настоящее время всем внесенным в черный список лицам запрещается въезд на Украину на три года, буквально на днях секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Соломия Бобровская предложила увеличить этот срок до 10-15 лет.
Ранее ведущий Игорь Кондратюк предлагал усилить контроль за гастролями российских звезд, добавив к черному списку еще и дополнительный закон, запрещающим гражданам РФ выступать на Украине. Соответствующая петиция набрала необходимое для рассмотрения число голосов, однако президент Владимир Зеленский не торопиться дать ответ.