Создатели и актеры фильма «Солнцепек», повествующего о событиях в Луганске 2014 года, были внесены в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ведомства

Договор: Ясько пояснила дату признания в романе с Саакашвили © Facebook, Ліза Ясько Максим Бриус и Михаил Вассербаум, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, операторы Гарик Жамгарян, Александр Полагаев и Владислав Гурчин, актеры Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова, Андрей, Никита и Светлана Терентьевы и другие.

Итого в черном списке Украины 228 российских артистов, в том числе уже умершие, например, певец Иосиф Кобзон, актер Валентин Гафт и режиссер Борис Грачевский.

В настоящее время всем внесенным в черный список лицам запрещается въезд на Украину на три года, буквально на днях секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Соломия Бобровская предложила увеличить этот срок до 10-15 лет.

Ранее ведущий Игорь Кондратюк предлагал усилить контроль за гастролями российских звезд, добавив к черному списку еще и дополнительный закон, запрещающим гражданам РФ выступать на Украине. Соответствующая петиция набрала необходимое для рассмотрения число голосов, однако президент Владимир Зеленский не торопиться дать ответ.