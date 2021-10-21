Украина готова к вступлению в НАТО и обещает придать «огромной мощи» альянсу. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» 20 октября

«Технически мы готовы (вступить в НАТО — ред.), конечно. Более того, мы придадим мощности НАТО. Нужно понимать, мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи. Потому что, кроме Соединенных Штатов, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере по сухопутному компоненту, и принятие Украины в НАТО — это точно также означает и новые возможности для НАТО», — заявил Арестович.

Конфликт между союзниками по НАТО. Кого поссорил Ближний Восток © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что Украина нужна НАТО, так как Альянс без нее выглядит слабым. Ряд европейских политиков отмечали, что пока Украина не соответствует критериям вступления в Альянс. Тем не менее на территории Украины регулярно проводятся совместные учения с войсками стран НАТО.

При этом в Москве считают, что допуск Украины в НАТО и размещение на ее территории военной инфраструктуры альянса для России находится за гранью «красных линий».