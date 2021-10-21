Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько, недавно объявившая о романе с женатым экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, объяснила, почему обнародовала эти отношения только после его ареста на родине. О причинах она рассказала изданию «Гордон» 20 октября

«Вначале мне казалось, что нам нужно сохранить приватность. Мы оба являемся публичными людьми, и мне казалось, что настолько важно сохранить то, что мы имеем, не вмешивая третье, публичное, мнение. Мне очень хотелось это сохранить. Дальше, когда в принципе я была на это готова, сложилась ситуация, когда мы оба понимали, что ему нужно ехать в Грузию», — рассказала депутат.

«Находилась в других отношениях»: Ясько рассказала подробности романа с Саакашвили © Facebook, Ліза Ясько

«Если бы мы сделали публичное заявление до этого (до поездки Саакашвили в Грузию — ред.), что у него тут семья, прекрасный дом, собака, работа… И мы решили, что сохраним это. Но у нас была договоренность, что если с ним что-то происходит, конечно, нужно сказать правду, потому что правда очень важна», — заявила Ясько.

Украинский депутат выразила сожаление, что рассказать всему миру о своей любви им с Саакашвили пришлось в таких «сложных» обстоятельствах. Она призналась, что видеоролик был записан заблаговременно и мог бы никогда не появиться в сети, если бы с ее возлюбленным ничего не случилось.

«Во-первых, у нас была такая договоренность. Во-вторых, я человек, который очень сильно его любит как человека, как мужчину, как политика, как большого деятеля… Конечно, я буду его защищать. Конечно же, голос моей поддержки я не буду глушить. Когда вы вместе, по-другому нельзя. Я знаю, что он бы за меня очень многое сделал. С моей стороны то же самое», — подчеркнула Ясько.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Саакашвили на родине по нескольким уголовным делам грозит около девяти лет лишения свободы. При этом гражданства Грузии его лишили после того, как стало известно о получении им украинского паспорта.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.

В день задержания Саакашвили 31-летняя Елизавета Ясько выложила в Facebook видео, где 53-летний беглый экс-президент сообщает, что они с Ясько любят друг друга и у них «общая жизнь». Между тем, Саакашвили продолжает состоять в браке с американкой Сандрой Рулофс.