«Мелочь, а приятно!» — подписал свежую публикацию Евдокименко.
«Особенно приятно, когда автомат начинает тарахтеть и мигать с поздравлениями, а все вокруг смотрят — что там, что там?!», «Руслан, ну как, разорил казино?» — отреагировали подписчики.
Точную сумму выигрыша звездный сын не назвал, однако на прикрепленной к его посту фото видно надпись на английском языке: «Поздравляем! Вы выиграли!!! € 4,748.20». В переводе на рубли это почти 400 тысяч.
Руслан Евдокименко — единственный сын Ротару и ее уже покойного мужа — артиста Анатолия Евдокименко. Двое внуков исполнительницы София и Анатолий живут в США, нередко у них бывает и их отец.