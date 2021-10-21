Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, похвастался выигрышем в игровых автоматах, который получил во время отдыха в казино. Об этом мужчина рассказал в Instagram 21 октября

«Мелочь, а приятно!» — подписал свежую публикацию Евдокименко.

«Особенно приятно, когда автомат начинает тарахтеть и мигать с поздравлениями, а все вокруг смотрят — что там, что там?!», «Руслан, ну как, разорил казино?» — отреагировали подписчики.

Точную сумму выигрыша звездный сын не назвал, однако на прикрепленной к его посту фото видно надпись на английском языке: «Поздравляем! Вы выиграли!!! € 4,748.20». В переводе на рубли это почти 400 тысяч.