Рейтинг президентской партии «Слуга народа» стал ниже за месяц почти на 5%, по сравнению с сентябрем, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС). Данные опубликованы 21 октября на официальном сайте КМИС

В частности, в сентябре рейтинг «Слуги народа» был 20%. В середине октября этот рейтинг опустился до 15,5%. При этом партия потеряла лидерство.

«Европейская солидарность» получила 15,7% среди тех, кто определился с выбором, «Батькивщина» — 13,6% и «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13%. Далее идут «Сила и честь» — 8,6%, «Наши» — 5,7%, Радикальная партия — 5,6%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,6%. У остальных партий поддержка ниже 5%.

Украинцы понимают, что дела в стране движутся неправильно – опрос © СС0, Pixabay

Накануне КМИС опубликовал результаты опроса по выборам президента. Действующий глава государства Владимир Зеленский сохранил лидерство, однако потерял почти 9% поддержки избирателей.