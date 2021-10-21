В частности, в сентябре рейтинг «Слуги народа» был 20%. В середине октября этот рейтинг опустился до 15,5%. При этом партия потеряла лидерство.
«Европейская солидарность» получила 15,7% среди тех, кто определился с выбором, «Батькивщина» — 13,6% и «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13%. Далее идут «Сила и честь» — 8,6%, «Наши» — 5,7%, Радикальная партия — 5,6%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,6%. У остальных партий поддержка ниже 5%.
Киевский международный институт социологии провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Накануне КМИС опубликовал результаты опроса по выборам президента. Действующий глава государства Владимир Зеленский сохранил лидерство, однако потерял почти 9% поддержки избирателей.