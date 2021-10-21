По ее словам, власть всегда пыталась навязать команде удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого изначально планировалось пригласить. Такая ситуация, отмечает Тарасова, складывалась и во времена президентства Виктора Януковича, и во времена Петра Порошенко.
«Несмотря на то, что сейчас в Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются прежними», — сказала она.
Тарасова рассказала, что в мае 2020 года депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, которого пригласили на включение по Skype, пытался прорваться в студию. Партия тогда встала на его сторону, а Офис президента даже отозвал из прямого эфира министра энергетики.
Второй похожий инцидент произошел в начале октября, когда депутаты «Слуги народа» бойкотировали эфир программы под предлогом сборов в Трускавце. Инициатива бойкота, по словам Тарасовой, исходила непосредственно из Офиса президента.
Она также напомнила, что бывший гендиректор телеканала «1+1», а ныне — министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2015 году по приказу олигарха Игоря Коломойского выбросил из эфира программу Савика Шустера за 2 минуты до начала трансляции.
«Сегодня этот человек отвечает за информационную политику в стране», — отметила шеф-редактор телепрограммы.
Ранее телеведущая «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы «Обратный отсчет» со стороны Офиса президента — по ее словам, государство контролирует присутствие на эфирах депутатов от «Слуги народа».