Шеф-редактор ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Дарья Тарасова заявила, что редакция программы часто сталкивается с давлением на свободу слова. Об этом она рассказала в комментарии «Сегодня» 20 октября

По ее словам, власть всегда пыталась навязать команде удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого изначально планировалось пригласить. Такая ситуация, отмечает Тарасова, складывалась и во времена президентства Виктора Януковича, и во времена Петра Порошенко.

«Несмотря на то, что сейчас в Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются прежними», — сказала она.

Тарасова рассказала, что в мае 2020 года депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, которого пригласили на включение по Skype, пытался прорваться в студию. Партия тогда встала на его сторону, а Офис президента даже отозвал из прямого эфира министра энергетики.

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Она также напомнила, что бывший гендиректор телеканала «1+1», а ныне — министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2015 году по приказу олигарха Игоря Коломойского выбросил из эфира программу Савика Шустера за 2 минуты до начала трансляции.

«Сегодня этот человек отвечает за информационную политику в стране», — отметила шеф-редактор телепрограммы.

Ранее телеведущая «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы «Обратный отсчет» со стороны Офиса президента — по ее словам, государство контролирует присутствие на эфирах депутатов от «Слуги народа».