Украинские дипломаты объявили о начале проверки по факту возможного задержания в Турции гражданина Украины. Об этом 20 октября сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко

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Представитель украинского МИД отметил, что пока эта информация не была подтверждена официальным сообщением от их турецких коллег, также не поступало и обращений по данному поводу от родных якобы задержанного гражданина Украины. Однако проверку все же проведут.

«По поручению Министерства иностранных дел Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения нашего гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом», — заявил Николенко.