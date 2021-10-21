Информация о задержании шести подозреваемых, в числе которых один гражданин Украины, накануне появилась в СМИ. Многие новостные ленты написали, что правоохранители Турции взяли этих людей под стражу по обвинению в подготовке вооруженной акции против «чеченской оппозиции».
Представитель украинского МИД отметил, что пока эта информация не была подтверждена официальным сообщением от их турецких коллег, также не поступало и обращений по данному поводу от родных якобы задержанного гражданина Украины. Однако проверку все же проведут.
«По поручению Министерства иностранных дел Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения нашего гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом», — заявил Николенко.