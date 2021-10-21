Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и его коллега по парламенту из «Оппозиционной платформы - За жизнь» Вадим Рабинович 20 октября устроили перепалку в студии политического ток-шоу в эфире «Украина 24»

Рабинович в Москве встретился с Козаком: детали © Facebook, Вадим Рабинович Галиной Третьяковой, которая грубо высказалась в депутатском чате о смерти коллеги Антона Полякова. После он предложил «поцеловать» главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука за газ по 175 долларов.

«Что предлагает этот политический союз? Говорит: "давайте пойдем к Путину, поцелуем его во все места, возьмем газ по 100 долларов и все заживем хорошо"… Вы отстали на семь лет», — ответил Арахамия.

На днях Рабинович провел в Москве встречу с заместителем руководителя Администрации президента (АП) РФ Дмитрием Козаком. В Раде намерены обсудить его поездку в Россию на заседании регламентного комитета.

Летом Медведчук в который раз обращал внимание на то, что власти Украины лукавят, отрицая прямую закупку газа у России, — в действительности Киев приобретает его у западных стран, когда он транзитом идет по территории страны.