Создание Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины глоссария названий, терминов и словосочетаний – это прямой акт введения цензуры и еще один повод расправы над неугодными, уверены в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы 20 октября

Ранее СНБО обнародовал глоссарий, в котором прописал 64 наименования, которые отныне становятся «неправильными». В их числе, например, «на Украине», «Великая Отечественная война» и другие. Эти рекомендации сделаны для СМИ, чиновников, представителей органов власти и т.д.

«Сам факт появления такого документа, как "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний…", авторства аппарата СНБО является прямым актом введения в Украине цензуры, а также созданием еще одного повода для расправы с инакомыслящими и неугодными. Уже сейчас очевидно, что это становится инструментом превращения Украины в тоталитарное государство, а сама идея разработки таких "рекомендаций" СНБО ‒ следствие тоталитарного образа мышления их авторов», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Цугцванг успеха. Зачем Зеленскому гибридная диктатура © Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона" (2012)

«СНБО, как карательный, репрессивный инструмент в руках Президента Зеленского, превращается в такое себе Министерство правды образца антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". При этом в реалиях современной Украины уже сегодня "самостоп", или самоцензура, закладывается в основу отношений государства и гражданина, властью культивируются «двоемыслие» и двойные стандарты, становится наказуемым уже само "мыслепреступление", а появление вышеупомянутого глоссария перекликается с оруэлловским "новоязом"», — добавили в ОПЗЖ.

По мнению представителей партии, документ обязан своим появлением банальной попытке власти прикрыть бесполезность и бессмысленность существования чиновничьего аппарата.