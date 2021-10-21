Украинское госпредприятие «Укрзализныця» извинилось перед пассажирами поезда № 041 Днепр - Трускавец за ужасные условия поездки, о которых на днях сообщила жительница Львова Яна Струнина в своем Facebook

«Укрзализныця» потратит на подбор топ-менеджеров около 4 млн гривен © Facebook, Укрзалізниця

«Уважаемая "Укрзализныця", почему у тебя такой паршивый сервис? Как можно врубать отопление по внешней температуре? И главный подающий, со слов проводника, это машинист! То есть он решает, холодно нам всем тут или нет… а тем временем в купе дышать невозможно»», — написала она.

По ее словам, вентиляции в вагонах не было, из-за чего приходилось «вдыхать "ароматы" других пассажиров-соседей, в данном случае — носки двух взрослых мужчин».

«Прежде, чем проверять пассажиров на соответствие нормам (сертификаты и ПЦР-тесты), обеспечьте для начала условия! А у вас рай для размножения любой нечисти», — добавила пассажир.

Она пожаловалась, что к утру стало плохо ее ребенку.

«Температура в купе превышала все нормы! И я даже не нашла, где найти место со свежим воздухом, кроме переходов через вагоны, но и там за ночь так накурили, как и в туалетах, что лучше было оставаться где есть», — возмутилась пассажирка.

Представители перевозчика в ответ извинились и предложили связаться с пострадавшей лично.