Женщина провела в поезде 18 часов и пожаловалась на перевозчика, который включил максимальное отопление, воздух был сухой и раскаленный — и так всю поездку.
«Уважаемая "Укрзализныця", почему у тебя такой паршивый сервис? Как можно врубать отопление по внешней температуре? И главный подающий, со слов проводника, это машинист! То есть он решает, холодно нам всем тут или нет… а тем временем в купе дышать невозможно»», — написала она.
По ее словам, вентиляции в вагонах не было, из-за чего приходилось «вдыхать "ароматы" других пассажиров-соседей, в данном случае — носки двух взрослых мужчин».
«Прежде, чем проверять пассажиров на соответствие нормам (сертификаты и ПЦР-тесты), обеспечьте для начала условия! А у вас рай для размножения любой нечисти», — добавила пассажир.
Она пожаловалась, что к утру стало плохо ее ребенку.
«Температура в купе превышала все нормы! И я даже не нашла, где найти место со свежим воздухом, кроме переходов через вагоны, но и там за ночь так накурили, как и в туалетах, что лучше было оставаться где есть», — возмутилась пассажирка.
Представители перевозчика в ответ извинились и предложили связаться с пострадавшей лично.