«Есть категория военных, которые хотят в НАТО. Это люди, которые несмотря на то, что у нас идет война, очень хотят обойти ее стороной. А еще они хотят такие же зарплаты, как в НАТО, такую форму, одежду, обеспечение. Это очень примитивное видение НАТО. Они ездят на учебу в НАТО, им это нравится. Если брать с точки зрения государства и стратегии, то надо понимать, что НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману», — сказала Савченко
Экс-депутат добавила, что большинство тех, кто поддерживает вступление страны в НАТО, «не хотят сами воевать».
«Когда мы видим социологию, и нам говорят, мол, Украина уже почти готова, уже более 50% хотят в НАТО. Сомневаюсь, что у нас верная социология и не обманчивая. Но с другой стороны, тот процент украинцев, которые хотят в НАТО, что они хотят? Это обычно большие патриоты, которые, во-первых, не хотят сами воевать, хотят, чтобы к нам пришла сильная армия, которая нас защитит. И думают, что это будет НАТО, которые будет за нас воевать. А они в то время будут прекрасно зарабатывать деньги где-то на заработках в большой Европе», — добавила Савченко.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.