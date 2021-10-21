Бывший депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко 20 октября в эфире телеканала «Наш» заявила, что вступление в НАТО Украине пока «не по карману» и сравнила альянс с дорогими апартаментами

«Ещё позавидует Януковичу»: Савченко предрекла Зеленскому незавидное будущее © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Экс-депутат добавила, что большинство тех, кто поддерживает вступление страны в НАТО, «не хотят сами воевать».

«Когда мы видим социологию, и нам говорят, мол, Украина уже почти готова, уже более 50% хотят в НАТО. Сомневаюсь, что у нас верная социология и не обманчивая. Но с другой стороны, тот процент украинцев, которые хотят в НАТО, что они хотят? Это обычно большие патриоты, которые, во-первых, не хотят сами воевать, хотят, чтобы к нам пришла сильная армия, которая нас защитит. И думают, что это будет НАТО, которые будет за нас воевать. А они в то время будут прекрасно зарабатывать деньги где-то на заработках в большой Европе», — добавила Савченко.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.