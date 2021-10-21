Украина полностью готова ко вступлению в НАТО. Об этом 20 октября заявил спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш»

«Ущербность компенсируется частотой». Эксперт о том, зачем Зеленский сменил военных и все время говорит о НАТО © president.gov.ua

Арестович отметил, среди стран-членов НАТО всего «три-четыре» участника, которые полностью отвечают всем требованиям альянса.

Помимо этого, украинский дипломат подчеркнул, что Украина идет в НАТО не как проситель с протянутой рукой, а как огромная сила. Он рассказал, что Украина могла бы стать «четвертой силой» по военной мощи в союзе, превосходя большинство стран НАТО, помимо США, Турции и Франции, по крайней мере, по сухопутному компоненту.\

Уточнять, по какому критерию он составил данный рейтинг, Арестович не стал.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала НАТО «дорогими апартаментами», которые на данный момент не по карману Украине. По словам Савченко, существует категория военных, которые желают вступить в НАТО и хотят такую же форму, одежду, обеспечение и зарплаты, как в альянсе. Она отметила, что в большинстве своем эти люди «не хотят сами воевать», и назвала такое видение ситуации примитивным.