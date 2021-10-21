Астролог предсказал, что «Наполеон» Зеленский сделает из Кличко «английскую королеву»
Астролог предсказал, что «Наполеон» Зеленский сделает из Кличко «английскую королеву»
© скриншот видео Central Partnership
По его словам, встреча состоялась 19 октября в здании офиса главы государства.

«Мы, действительно, встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы», — сказал Кличко.

В начале октября Кличко говорил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним.

С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.

 