Мэр Киева Виталий Кличко 20 октября в интервью изданию ZN.ua заявил, что впервые за этот год провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

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«Мы, действительно, встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы», — сказал Кличко.

В начале октября Кличко говорил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним.

С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.