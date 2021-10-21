Диалог с Москвой является для Киева «прагматичной» и «проукраинской» политикой. Об этом 20 октября заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый в эфире телеканала «Наш»

Дипломат Чалый назвал два способа «возвращения» Крыма © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Чалый подчеркнул, что в случае конфликта между Россией и Украиной западные страны в лучшем случае обеспечат Киев финансовой и «устной» поддержкой, но никак не «физической».

«Потому что США — союзник с маленькой буквы», — добавил экс-чиновник.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предположил, что прекращение диалога Киева с Москвой может обернуться короткой кровопролитной войной в Донбассе или даже масштабным военным противостоянием. По его мнению, подобная ситуация может привести к краху Украины. До этого советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что потенциальный разрыв торговых отношений с Россией не выгоден Украине, поскольку между странами по-прежнему существует большой товарооборот.