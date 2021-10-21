Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, который устроил голодовку в тюрьме, готов к госпитализации. Об этом 20 октября сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает РИА Новости

«Всех расстреляют». Грузинский эксперт объяснил, почему в стране снова полюбили Саакашвили © REUTERS, Irakli Gedenidze

Кипшидзе при этом отметил, что госпитализация Саакашвили не означает прекращение его голодовки.

В то же время министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили его переведут в тюремную клинику. Он также подчеркнул, что в настоящее время состояние политика оценивается как стабильное и все его показатели жизнедеятельности в норме.

Ранее врачи осмотрели Саакашвили и рекомендовали госпитализировать его для интенсивного наблюдения, чтобы избежать осложнений состояния здоровья.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В начале октября этого года политик вернулся на родину, чтобы принять участие в массовых протестах после выборов, но был арестован. В тюрьме он объявил голодовку.