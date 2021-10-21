Несмотря на заверения властей о готовности Украины к зиме, страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за нехватки топлива. Об этом 20 октября заявил украинский экономист Алексей Плотников, передает golos.ua

Украина продлила запрет импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 ноября © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Все эта ситуация напоминает, скорее девяностые годы, подчеркнул Плотников.

«Такие грустные аналогии», — резюмировал доктор экономических наук.

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что неразумные действия по выстраиванию диалога с Россией экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего лидера Владимира Зеленского привели к тому, что в стране разразился масштабный газовый кризис, на фоне которого цены на энергоносители для предпринимателей выросли в несколько раз.

Накануне Национальная Федерация работодателей Украины попросила власти признать сложившуюся катастрофическую ситуацию на рынках энергетических ресурсов в стране.