Эксперт объяснил, что впервые за последнее время население и правительство настолько расходятся в оценках: власти считают, что зима будет теплой и энергии хватит, а люди осознают, что придется готовиться к отключениям электричества и холодным батареям.
Все эта ситуация напоминает, скорее девяностые годы, подчеркнул Плотников.
«Такие грустные аналогии», — резюмировал доктор экономических наук.
Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что неразумные действия по выстраиванию диалога с Россией экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего лидера Владимира Зеленского привели к тому, что в стране разразился масштабный газовый кризис, на фоне которого цены на энергоносители для предпринимателей выросли в несколько раз.
Накануне Национальная Федерация работодателей Украины попросила власти признать сложившуюся катастрофическую ситуацию на рынках энергетических ресурсов в стране.