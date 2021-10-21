Бывший президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце. Об этом 20 октября рассказал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш»

Не на Украине: стало известно, где находится Кравчук после реанимации © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Украинский дипломат рассказал, что на данный момент, по информации родственников, Кравчук довольно успешно проходит реабилитацию в Германии.

«Сможем ли мы увидеть его до конца года — неизвестно», — добавил он.

О проблемах со здоровьем у Кравчука впервые сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева в июне. Стало известно, что первый украинский президент перенес операцию на сердце, после чего его состояние ухудшилось — политика были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого также поступали сообщения о том, что Кравчук находится в реанимации немецкой клиники.