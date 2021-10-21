Он отметил, что вопрос о состоянии здоровья бывшего главы государства носит деликатный характер, так как его родственники и близкие просили не комментировать его. Тем не менее, он подчеркнул, что общественный интерес есть и поэтому эту информацию можно озвучить.
Украинский дипломат рассказал, что на данный момент, по информации родственников, Кравчук довольно успешно проходит реабилитацию в Германии.
«Сможем ли мы увидеть его до конца года — неизвестно», — добавил он.
О проблемах со здоровьем у Кравчука впервые сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева в июне. Стало известно, что первый украинский президент перенес операцию на сердце, после чего его состояние ухудшилось — политика были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого также поступали сообщения о том, что Кравчук находится в реанимации немецкой клиники.