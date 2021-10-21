Суд в Киеве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, подозреваемого в госизмене по предварительному сговору группой лиц. Об этом 20 октября сообщили на сайте Генерального прокурора страны

Азаров описал методы фальсификации выборов, к которым прибегнул Зеленский © president.gov.ua этой меры пресечения позволит стороне обвинения запросить выдачу Азарова, а также обратиться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования, говорится в материале.

По версии следствия, Азаров действовал в интересах России при разработке Харьковских соглашений. Они были подписаны 27 апреля 2010 года и регулируют вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Согласно договоренностям, Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота России в Крыму после 2017 года на 25 лет.

На Украине Азарова подозревают в том, что, находясь в апреле 2010 года в России, он «согласился на навязанные тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым условия» Харьковских соглашений. В результате Азаров обеспечил согласование проекта министрами, руководителями правоохранительных органов и кабмином Украины. Подписание договора, по мнению Киева, в свою очередь, создало предпосылки для «вторжения российских военных в Крым и его последующей оккупации».

В Госбюро расследований считают, что противоправные действия экс-премьер совершал по сговору лиц с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Он также проходит подозреваемым по делу и объявлен в розыск.

Сам Азаров считает обвинения, выдвинутые против него, нелепыми.

«Это политическая расправа с оппонентом. Вытаскивание из архивов соглашений чисто экономического характера 11-летней давности есть не что иное, как попытка расправиться со своим оппонентом, затруднить его возвращение в Украину и участие в политической жизни страны», — заявил он.

Этой «политической расправой», по словам экс-премьера, занимаются президент Украины Владимир Зеленский и ему подобные, поскольку они «полностью провалились и упали в рейтингах».

В 2014 году, после того как Азарова на Украине объявили в розыск, он покинул страну. Как сообщил экс-премьер в интервью Дмитрию Гордону, ему предоставили статус политического беженца в России.