«"Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство. — ред.) на участие в процедуре сертификации Nord Stream — 2 AG — оператора "Северного потока — 2". Мы последовательно продолжаем противостояние геополитическому проекту "Северный поток 2", который несет риски национальной безопасности Украины, нарушает права и коммерческие интересы непосредственно ОГТСУ (оператора газотранспортной системы Украины — ред.), разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу», — написал он.
Накануне национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, где сообщила о сложившейся на рынках энергетических ресурсов страны катастрофической ситуации. В федерации отметили, что в 2021 году резко выросла стоимость энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий оказалась в четыре-пять раз выше, чем у конкурентов.
В начале недели компания «Нафтогаз Украины» также зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. Глава компании Юрий Витренко заявил о намерении направить возражения германскому регулятору по процедуре сертификации.
Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.