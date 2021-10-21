Компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток - 2». Об этом 20 октября сообщил глава компании Сергей Макогон в своем Facebook

«"Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство. — ред.) на участие в процедуре сертификации Nord Stream — 2 AG — оператора "Северного потока — 2". Мы последовательно продолжаем противостояние геополитическому проекту "Северный поток 2", который несет риски национальной безопасности Украины, нарушает права и коммерческие интересы непосредственно ОГТСУ (оператора газотранспортной системы Украины — ред.), разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу», — написал он.

Эксперт по энергетике объяснил, почему европейцы идут против своих интересов и не сертифицируют «Северный поток - 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В начале недели компания «Нафтогаз Украины» также зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. Глава компании Юрий Витренко заявил о намерении направить возражения германскому регулятору по процедуре сертификации.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.