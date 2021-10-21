«Сентнер Академи», частная школа в городе Майами, направила родителям учеников письмо, в котором уведомила, что учащиеся, прививающиеся от COVID-19, должны воздержаться от посещения школы в течение 30 дней после каждой дозы, сообщила 20 октября американская телекомпания «Эн-би-си»

Данная школа «прославилась» в новостях в апреле этого года, в связи со служебной инструкцией, согласно которой привитые от COVID-19 учителя не допускаются до работы с детьми.

«Из-за потенциального воздействия на других учащихся и наше школьное сообщество, вакцинированные учащиеся должны будут оставаться дома в течение 30 дней после вакцинации каждой из доз, а также ревакцинации, и могут вернуться в школу через 30 дней, в случае, если они здоровы и не имеют симптомов», — говорится в письме, отрывок из которого публикует «Эн-би-си».

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По их мнению, вакцинированные учителя или одноклассники могут представлять угрозу для невакцинированных детей в виде «потенциального заражения или передачи» вакцины.

Телекомпания отмечает, что Сентнер, вместе с женой пожертвовавший пятьсот тысяч долларов Республиканской партии США, ранее снял фильм, содержащий «дезинформацию и теории заговора о вакцине против COVID-19».

Как известно, вакцинация позволила значительно снизить смертность от нового коронавируса в странах, где полностью привито большинство населения, например, Великобритании, Германии, Израиле и Канаде.