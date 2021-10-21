Неимение ни одного долгосрочного контракта на поставку газа загоняет Украину в долги и тяжелое экономическое положение. Об этом на днях в эфире UKRLIFE заявил украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский

Марунич объяснил, какие отрасли экономики Украины «лягут» из-за цен на газ © Украина.ру/Нина Зотина

По его словам, любой газ, кроме того, который добывается «Укргаздобычей, если Украина его захочет докупить, он будет идти по спотовым ценам. Так происходит, поскольку Украина приняла идею импортного паритета, а в качестве индикатива выбрала биржу TTM.

Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого). Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на 9 ТЭС, что стимулирует спрос на все время дорожающий газ.