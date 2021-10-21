«У нас все очень плохо. У нас нет долгосрочного контракта ни с кем. То есть, все контракты, которые у нас заключены, они краткосрочные и соответственно они привязываются к спотовым ценам. Отсюда и цены, которые мы видим», — заявил эксперт.
По его словам, любой газ, кроме того, который добывается «Укргаздобычей, если Украина его захочет докупить, он будет идти по спотовым ценам. Так происходит, поскольку Украина приняла идею импортного паритета, а в качестве индикатива выбрала биржу TTM.
Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого). Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на 9 ТЭС, что стимулирует спрос на все время дорожающий газ.