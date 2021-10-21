Врач-диетолог Михаил Гинзбург раскритиковал певицу Аллу Пугачеву за пристрастие к «неправильной» еде, потребление которой, по его словам, явно отражается на ее лице. Об этом 20 октября написал Blitz+

«Отрицательные факторы перевешивают положительные при данной конкретной ситуации. Одно дело неправильно питаться в 20-25 лет, когда организм здоровый и подвижный, и позитивный. А другое — в 60-70, когда стрессы, лишний вес и все остальное. Однако, как в итоге все сложится, мы предсказать не можем», — заявил Гинзбург.

Буквально несколькими днями ранее бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова рассказала, что примадонна никогда не была привередлива в еде, и предпочитает самые простые блюда: «котлетки, селедочку, картошечку, сосисочки».