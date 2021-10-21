Украинская власть в лице президента Владимира Зеленского максимально поднимает планку конфликтности и пытается консолидировать общество под лозунгами милитаризации и национализма. Значительная часть украинцев подвержена этому влиянию, рассказал в интервью Украина.ру российско-украинский социолог Евгений Копатько

По данным Копатько, более 50% граждан Украины поддержали действия Зеленского относительно закрытия трех оппозиционных телеканалов, более 60% граждан проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО.

«Процесс дерусификации подошел к таким пределам, что чуть меньше половины населения юга Украины выступают за единственный государственный язык. На востоке таких людей треть. То есть меньшинство выступает за два языка или за использование русского как регионального языка. Все эти факторы говорят о том, что Зеленский полностью перехватил повестку», — сказал эксперт.

Владимир Зеленский решил ряд политических задач, перехватив националистическую повестку, считает эксперт. Планка и градус конфликта настолько высоки, что у Зеленского просто не остается шанса на деэскалацию отношений с Россией, заключил Копатько.

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