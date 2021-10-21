Политика Украины как «Анти-России» дает идеологическую основу существования режима в Киеве, считает эксперт. Украинское общество ситуативно консолидировано, а президент Владимир Зеленский справляется с пропагандистскими задачами.
Однако у власти в Киеве слишком короткий горизонт планирования, и любое форс-мажорное обстоятельство в политике страны может сломить ситуацию.
«Элита не чувствует себя уверенной в завтрашнем дне. Потому что доминирует компрадорская буржуазия, заточенная на Запад, которая не связывает свою жизнь с Украиной. Население тоже не связывает свою жизнь с «проектом Украина» (это не мой термин), а каждый проект имеет начало и конец», — заявил эксперт.
Риски для устойчивости режима определенно есть, подчеркивает Копатько. Однако Зеленскому удалось успешно зачистить политическое и медийные поля страны, и заставить элиты продемонстрировать относительную лояльность, заключает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.