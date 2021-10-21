Большой ошибкой было «хоронить» украинскую власть на протяжении многих лет. Даже в условиях ограниченности ресурсов он сохраняет устойчивость, рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в интервью Украина.ру

Политика Украины как «Анти-России» дает идеологическую основу существования режима в Киеве, считает эксперт. Украинское общество ситуативно консолидировано, а президент Владимир Зеленский справляется с пропагандистскими задачами.

Однако у власти в Киеве слишком короткий горизонт планирования, и любое форс-мажорное обстоятельство в политике страны может сломить ситуацию.

«Элита не чувствует себя уверенной в завтрашнем дне. Потому что доминирует компрадорская буржуазия, заточенная на Запад, которая не связывает свою жизнь с Украиной. Население тоже не связывает свою жизнь с «проектом Украина» (это не мой термин), а каждый проект имеет начало и конец», — заявил эксперт.

Риски для устойчивости режима определенно есть, подчеркивает Копатько. Однако Зеленскому удалось успешно зачистить политическое и медийные поля страны, и заставить элиты продемонстрировать относительную лояльность, заключает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.