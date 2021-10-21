Процесс дерусификации свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский полностью перехватил политическую повестку, рассказал в интервью Украина.ру российско-украинский социолог Евгений Копатько

Социологические опросы показывают, что поддержка антироссийских действий Зеленского колеблется около 50-60%, считает эксперт.

«Процесс дерусификации подошел к таким пределам, что чуть меньше половины населения юга Украины выступают за единственный государственный язык. На востоке таких людей треть. То есть меньшинство выступает за два языка или за использование русского как регионального языка», — заявил эксперт.

Копатько подчеркнул, что высокая планка конфликтности, заданная украинским президентом, чаще находит отклик в среде украинской молодежи.

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