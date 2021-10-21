Европейские потребители энергоресурсов загнали самих себя в ценовой капкан, однако продолжают затягивать сертификацию «Северного потока - 2», способного спасти энергорынок ЕС. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов

Газ в Европе стал спекулятивным ресурсом, проходящим четыре или пять перепродавцов. Солозобов считает, что европейские функционеры пытаются склонить «Газпром» к поставкам на спотовом рынке. Однако в Старом Свете почувствовали, что не существует никаких оснований принудить «Газпром» к чему бы то ни было, заявил эксперт. Марунич объяснил, какие отрасли экономики Украины «лягут» из-за цен на газ © Украина.ру/Нина Зотина

«Конечно, идет игра вокруг сертификации «Северного потока — 2». Она похожа на газовый покер — кто первый моргнет и испугается. Я не знаю, чем закончится эти игра в гляделки, но в долгосрочной перспективе могут быть сделаны неоднозначные выводы как Европой, так и "Газпромом"», — сказал эксперт.

В заключение Солозобов провел параллели между нынешней ситуацией на энергорынке и нефтяным кризисом 1973 года, когда в четыре раза поднялись цены на нефть и произошла полная перестройка мировой энергетики.

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