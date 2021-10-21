Несмотря на украинскую пропаганду, жители подконтрольной Киеву части Донбасса сочувствовали и будут сочувствовать ДНР/ЛНР. Это прорывается много раз в их интервью и в их отношении к украинскому государству. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Что касается Лисичанска, то украинские СМИ будут интерпретировать эту ситуацию таким образом, что Россия якобы использует энергетику в качестве оружия, хотя реальность уже много раз разрушала эти идеологические построения, поскольку из Крыма поставляли газ в приграничные области Украины, отметил эксперт.

«Что касается жителей части Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Киева, то они и так сочувствуют России и Донбассу. Этим людям не дают возможности голосовать, несмотря на то, что формально они являются гражданами Украины и находятся на украинской территории. Это очень контрастирует с тем, что жители Донбасса с российскими паспортами принимали участие на выборах в Госдуму. Просто Киев боится, что они проголосуют не за тех», — уверен Безпалько.

Что касается прямых контрактов с «Газпромом», то это глупость, которую допускает не только Лисичанская администрация, но и вся Украина, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.