Ранее были сообщения о том, что отопительный сезон в подконтрольном Киеву Лисичанске оказался под угрозой срыва из-за сознательного отказа от заключения с «Газпромом» прямого контракта на поставку газа по фиксированным ценам.
Что касается Лисичанска, то украинские СМИ будут интерпретировать эту ситуацию таким образом, что Россия якобы использует энергетику в качестве оружия, хотя реальность уже много раз разрушала эти идеологические построения, поскольку из Крыма поставляли газ в приграничные области Украины, отметил эксперт.
«Что касается жителей части Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Киева, то они и так сочувствуют России и Донбассу. Этим людям не дают возможности голосовать, несмотря на то, что формально они являются гражданами Украины и находятся на украинской территории. Это очень контрастирует с тем, что жители Донбасса с российскими паспортами принимали участие на выборах в Госдуму. Просто Киев боится, что они проголосуют не за тех», — уверен Безпалько.
Что касается прямых контрактов с «Газпромом», то это глупость, которую допускает не только Лисичанская администрация, но и вся Украина, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.