Несколько месяцев назад в ДНР произошла долгожданная смена инвестора: вместо Сергея Курченко и ВТС («Внешторгсервис»), который СМИ связывают с его именем, с донецкими металлургическими и коксохимическими предприятиями, теперь будет работать российский бизнесмен Евгений Юрченко.
«Я ничего пока не могу сказать по поводу смены Курченко на Юрченко. Но тут я вижу обратную зависимость. Если будут какие-то результаты, можно будет что-нибудь сказать. Но какими будут результаты и будут ли они вообще, сказать невозможно», — указал эксперт.
Россия предпринимает определенные усилия для поддержки Донбасса, но оценить масштаб этих усилий сейчас очень сложно. То, что лежит на поверхности — это паспортизация граждан Донбасса, предоставление им возможности выйти на российский трудовой рынок, перевести свои семьи, найти работу и стать полноценными гражданами РФ, уточнил Безпалько.
Для Донбасса главной проблемой является отток населения и разрушение промышленности. Но эту проблему Россия сейчас побороть не в состоянии, потому что для этого сейчас нет необходимых оснований. Донбасс находится в серой зоне. Невозможно юридически осуществлять банковские или другие операции, для того чтобы закупать продукцию предприятий Донбасса, заключил собеседник издания.
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