О смене инвесторов в ДНР/ЛНР можно будет судить только тогда, когда будут конкретные результаты этой смены. Будут ли они вообще, сказать трудно. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Сергея Курченко и ВТС («Внешторгсервис»), который СМИ связывают с его именем, с донецкими металлургическими и коксохимическими предприятиями, теперь будет работать российский бизнесмен Евгений Юрченко.

«Я ничего пока не могу сказать по поводу смены Курченко на Юрченко. Но тут я вижу обратную зависимость. Если будут какие-то результаты, можно будет что-нибудь сказать. Но какими будут результаты и будут ли они вообще, сказать невозможно», — указал эксперт.

Россия предпринимает определенные усилия для поддержки Донбасса, но оценить масштаб этих усилий сейчас очень сложно. То, что лежит на поверхности — это паспортизация граждан Донбасса, предоставление им возможности выйти на российский трудовой рынок, перевести свои семьи, найти работу и стать полноценными гражданами РФ, уточнил Безпалько.

Для Донбасса главной проблемой является отток населения и разрушение промышленности. Но эту проблему Россия сейчас побороть не в состоянии, потому что для этого сейчас нет необходимых оснований. Донбасс находится в серой зоне. Невозможно юридически осуществлять банковские или другие операции, для того чтобы закупать продукцию предприятий Донбасса, заключил собеседник издания.

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