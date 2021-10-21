В украинских СМИ активно обсуждается информация о том, что Россия якобы планирует потратить на содержание ДНР/ЛНР более 900 млрд рублей (12 млрд долларов). Они ссылаются на некую правительственную «Программу ускоренного социально-экономического развития территорий». Якобы указанный бюджет должен быть распределен между Донецкой и Луганской областями в течение 2022-2024 годов. Отмечается, что в планах Кремля через три года вывести уровень народных республик до показателей Ростовской области 2019 года.
Эксперт отметил, что некоторые фирмы на Украине продают газ уже по 40 гривен за кубометр, а для населения и для бюджетных учреждений ожидается повышение газа до 22 гривен.
«Одна гривна — это 2 рубля и 74 копейки. Для сравнения могу сказать, что в Московской области газ стоит чуть меньше 6 рублей за кубометр. Многие этот рост тарифов расценивают не иначе как катастрофу, потому что не только домохозяйства, но и детские сады, школы, университеты и больницы не смогут платить за отопление. А в законе Украины сказано, что цена на газ определяется по результатам биржевых котировок, которые превысили 1030 долларов. Это рекорд», — подчеркнул Безпалько.
Вот от этого украинские СМИ и политики и пытаются отвлечь население разговорами о том, как Россия будет тратить гигантские средства на Донбасс в размере 15 млрд долларов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.