Украинские СМИ и политики запускают слухи о выделении Россией миллиардов долларов для ДНР/ЛНР, пытаясь отвлечь внимание населения на внешний контур и вооруженный конфликт от внутренних проблем страны. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что некоторые фирмы на Украине продают газ уже по 40 гривен за кубометр, а для населения и для бюджетных учреждений ожидается повышение газа до 22 гривен.

«Одна гривна — это 2 рубля и 74 копейки. Для сравнения могу сказать, что в Московской области газ стоит чуть меньше 6 рублей за кубометр. Многие этот рост тарифов расценивают не иначе как катастрофу, потому что не только домохозяйства, но и детские сады, школы, университеты и больницы не смогут платить за отопление. А в законе Украины сказано, что цена на газ определяется по результатам биржевых котировок, которые превысили 1030 долларов. Это рекорд», — подчеркнул Безпалько.

Вот от этого украинские СМИ и политики и пытаются отвлечь население разговорами о том, как Россия будет тратить гигантские средства на Донбасс в размере 15 млрд долларов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.