В украинских СМИ активно обсуждается информация о том, что Россия якобы планирует потратить на содержание ДНР/ЛНР более 900 млрд рублей (12 млрд долларов). Они ссылаются на некую правительственную «Программу ускоренного социально-экономического развития территорий». Якобы указанный бюджет должен быть распределен между Донецкой и Луганской областями в течение 2022-2024 годов. Отмечается, что в планах Кремля через три года вывести уровень народных республик до показателей Ростовской области 2019 года.
Эксперт отметил, что ему приходилось встречать переселенцев с Донбасса, которые давно получили гражданство, обустроились на новом месте, но зарабатывают эту же сумму, поэтому трудно представить, что правительство хочет подтянуть Донбасс именно до уровня Ростовской области, где отдельные районы тоже весьма депрессивные.
«Для Донбасса главной проблемой является отток населения и разрушение промышленности. Но эту проблему Россия сейчас побороть не в состоянии, потому что для этого сейчас нет необходимых оснований. Донбасс находится в серой зоне. Невозможно юридически осуществлять банковские или другие операции, для того чтобы закупать продукцию предприятий Донбасса», — сетует Безпалько.
Пока нет достоверной информации о выделении для ДНР/ЛНР крупной суммы денег из российского бюджета. Пишущие об этом украинские СМИ хотят намеренно отвлечь общество от проблем с ростом тарифов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.