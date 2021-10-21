Донбасс сейчас действительно живет на уровне некоторых российских регионов. Зарплата в 10—25 тысяч рублей вполне привычна, например, для Костромской области. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что ему приходилось встречать переселенцев с Донбасса, которые давно получили гражданство, обустроились на новом месте, но зарабатывают эту же сумму, поэтому трудно представить, что правительство хочет подтянуть Донбасс именно до уровня Ростовской области, где отдельные районы тоже весьма депрессивные.

«Для Донбасса главной проблемой является отток населения и разрушение промышленности. Но эту проблему Россия сейчас побороть не в состоянии, потому что для этого сейчас нет необходимых оснований. Донбасс находится в серой зоне. Невозможно юридически осуществлять банковские или другие операции, для того чтобы закупать продукцию предприятий Донбасса», — сетует Безпалько.

Пока нет достоверной информации о выделении для ДНР/ЛНР крупной суммы денег из российского бюджета. Пишущие об этом украинские СМИ хотят намеренно отвлечь общество от проблем с ростом тарифов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.