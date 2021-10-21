В украинских СМИ активно обсуждается информация о том, что Россия якобы планирует потратить на содержание ДНР/ЛНР более 900 млрд рублей (12 млрд долларов). Они ссылаются на некую правительственную «Программу ускоренного социально-экономического развития территорий». Якобы указанный бюджет должен быть распределен между Донецкой и Луганской областями в течение 2022-2024 годов. Отмечается, что в планах Кремля через три года вывести уровень народных республик до показателей Ростовской области 2019 года.
То, что лежит на поверхности — это паспортизация граждан Донбасса, предоставление им возможности выйти на российский трудовой рынок, перевести свои семьи, найти работу и стать полноценными гражданами РФ в самой России, уточнил эксперт.
«Насколько я могу судить, Россия поставляет определенные энергоресурсы на Донбасс. Но учитывая, что ДНР/ЛНР занимает всего одну треть территорий Донецкой и Луганской областей, это не столь значимые объемы. И понимания того, насколько велики эти объемы, у нас тоже нет. Большая часть жителей Донбасса переместилась. Многие отказались от потребления газа и энергоресурсов. Поэтому определить объемы потребления очень сложно», — рассуждает Безпалько.
Главная поддержка, которую Россия оказывает Донбассу — это невозможность его завоевания Киевом и невозможность его удушения путем продуктовой или энергетической блокады, добавил политолог.
Пока же в Донбассе остается замороженный и вялотекущий конфликт, который когда-то может перерасти в горячий, чего стремятся избежать все участники конфликта за исключением определенных политических сил и персоналий на Украине, которые таким образом хотели бы увеличить свой политический капитал, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.