Россия предпринимает определенные усилия для поддержки Донбасса, но оценить масштаб этих усилий сейчас очень сложно. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

То, что лежит на поверхности — это паспортизация граждан Донбасса, предоставление им возможности выйти на российский трудовой рынок, перевести свои семьи, найти работу и стать полноценными гражданами РФ в самой России, уточнил эксперт.

«Насколько я могу судить, Россия поставляет определенные энергоресурсы на Донбасс. Но учитывая, что ДНР/ЛНР занимает всего одну треть территорий Донецкой и Луганской областей, это не столь значимые объемы. И понимания того, насколько велики эти объемы, у нас тоже нет. Большая часть жителей Донбасса переместилась. Многие отказались от потребления газа и энергоресурсов. Поэтому определить объемы потребления очень сложно», — рассуждает Безпалько.

Главная поддержка, которую Россия оказывает Донбассу — это невозможность его завоевания Киевом и невозможность его удушения путем продуктовой или энергетической блокады, добавил политолог.

Пока же в Донбассе остается замороженный и вялотекущий конфликт, который когда-то может перерасти в горячий, чего стремятся избежать все участники конфликта за исключением определенных политических сил и персоналий на Украине, которые таким образом хотели бы увеличить свой политический капитал, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.