В украинских СМИ активно обсуждается информация о том, что Россия якобы планирует потратить на содержание ДНР/ЛНР более 900 млрд рублей (12 млрд долларов). Они ссылаются на некую правительственную «Программу ускоренного социально-экономического развития территорий». Якобы указанный бюджет должен быть распределен между Донецкой и Луганской областями в течение 2022-2024 годов. Отмечается, что в планах Кремля через три года вывести уровень народных республик до показателей Ростовской области 2019 года.
«У меня такой информации нет, и я очень сомневаюсь, что там информация, которую обсуждают в украинских СМИ, достоверна. Откуда у них такие точные цифры? Откуда у них такие точные сроки? Откуда они вообще знают, какие цели ставит российское правительство в отношении Донбасса?», — задается вопросом эксперт.
Исходя из официальных документов, пока что можно сказать, что с российской точки зрения Донбасс — это часть Украины, которая в соответствии с Минскими соглашениями должна вернуться в состав полностью измененного украинского федерального государства, где будут полностью соблюдаться права жителей Донбасса. Это официальная точка зрения, и другой пока что не декларировалось, подчеркнул Безпалько.
Мы можем этому печалиться, на Украине могут этому радоваться или выражать свое недоумение, но никакой достоверной информации об этом бюджете и о его целеполагании я пока найти не могу. Обсуждать что-либо из этого беспредметно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.