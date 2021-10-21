На сегодняшний день нет никаких официальных сообщений о том, что Россия готова выделить для Донбасса более 10 млрд долларов для вывода его экономики из кризиса. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«У меня такой информации нет, и я очень сомневаюсь, что там информация, которую обсуждают в украинских СМИ, достоверна. Откуда у них такие точные цифры? Откуда у них такие точные сроки? Откуда они вообще знают, какие цели ставит российское правительство в отношении Донбасса?», — задается вопросом эксперт.

Исходя из официальных документов, пока что можно сказать, что с российской точки зрения Донбасс — это часть Украины, которая в соответствии с Минскими соглашениями должна вернуться в состав полностью измененного украинского федерального государства, где будут полностью соблюдаться права жителей Донбасса. Это официальная точка зрения, и другой пока что не декларировалось, подчеркнул Безпалько.

Мы можем этому печалиться, на Украине могут этому радоваться или выражать свое недоумение, но никакой достоверной информации об этом бюджете и о его целеполагании я пока найти не могу. Обсуждать что-либо из этого беспредметно, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.