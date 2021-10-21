Украинский астролог Влад Росс ответил на вопрос журналистов о политическом будущем бывшего премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Что именно он предсказал ей, можно увидеть в программе «Власть vs Влащенко», вышедшей 19 октября на YouTube

«К сожалению, она (Тимошенко — ред.) уже президентом, скорее всего, не станет. Потом в связи с коронавирусом ее электорат вымирает просто, и голосов у нее будет все меньше и меньше, бабушек и дедушек не становится больше, к сожалению», — заявил Росс.

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В том же интервью Влад Росс предрек «увольнение» мэра Киева Виталия Кличко, правда уточнив, что формально он останется в своем кресле, но уже в роли номинальной «английской королевы».

Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.