Врач-диетолог Инна Кононенко на днях назвала продукты, которые избавят от чувства голода при похудении, передает mk.ru

Калорий мало, пользы много: украинский диетолог посоветовала потреблять грибы © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

По ее словам, простые углеводы, которые содержатся во фруктах, например, способствуют выработке значительного количества инсулина, который снижает уровень глюкозы. В результате этого человек снова испытывает желание перекусить. А вот если есть сложные углеводы, особенно в сочетании с белками и жирами, чувство насыщения наступит довольно быстро. Во-первых, белки и жиры не дадут быстро эвакуироваться углеводам из кишечника. Во-вторых, они займут место в желудке, будут неспешно перевариваться, благодаря чему избавят от голода.

Поэтому, если регулярно есть сложные углеводы в сочетании с белками и жирами, так называемых инсулиновых качелей не будет.

«Можно обмануть головной мозг. Например, если выпить кисель из семян подорожника (они продаются в аптеках), он займет много места в желудке, и от рецепторов пойдет сигнал в центр насыщения мозга», — порекомендовала Кононенко.

Медик также посоветовала раз в неделю устраивать разгрузочные дни, в течение которых нужно сократить норму потребляемых калорий в два раза.

«Я рекомендую овощи, либо свежие, либо тушеные, с мясом или рыбой, небольшое количество. Если человек весит больше 100 килограммов, ему нужно употребить за один прием 300 граммов овощей и 100 граммов рыбы или грудки индейки. Таких приемов пищи должно быть три», — заключила врач.

Ранее россиянам перечислили самые опасные виды диет. По мнению врача-диетолога Михаила Гинзбурга, интервальное голодание, монодиеты, рыбные и малоуглеводные диеты негативно воздействуют на организм.