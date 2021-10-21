Отвечая на вопрос, почему же в Донбассе на стороне Киева воюют русскоязычные люди, а не галичане, эксперт отметил, что они в большей степени ориентированы на Европу.
«Поле интересов западноукраинцев — это Польша, Италия, Испания. Но «своего не отдадим». Такой менталитет. Они будут выступать за решительные и жесткие действия, но за исключением узкого круга людей бежать в военкоматы они точно не будут», — считает Золотарев.
Если обострится конфликт, одна часть граждан Украины будет требовать решительных действий, а другая часть будет требовать мира любой ценой, и в этой ситуации Зеленскому можно будет только посочувствовать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.