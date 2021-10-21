В случае эскалации в Донбассе на Украине очередей в военкоматах не будет. Сейчас не 2014 год, и план по призыву в Тернопольской области был выполнен аж на 15%. Это самая «патриотическая» область Украины. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Поле интересов западноукраинцев — это Польша, Италия, Испания. Но «своего не отдадим». Такой менталитет. Они будут выступать за решительные и жесткие действия, но за исключением узкого круга людей бежать в военкоматы они точно не будут», — считает Золотарев.

Если обострится конфликт, одна часть граждан Украины будет требовать решительных действий, а другая часть будет требовать мира любой ценой, и в этой ситуации Зеленскому можно будет только посочувствовать, заключил собеседник издания.

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