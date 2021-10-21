Визит министра США на Украину кардинально ничего не изменит. Судя по итогам визита Виктории Нуланд в Москву и по тому, что сейчас происходит в Киеве, дело движется к замораживанию конфликта. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: США будут бояться дразнить Кремль своей политикой по Украине © Facebook, Золотарев Андрей Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев заявил, что виновником вооруженного конфликта в Донбассе якобы является Россия, и что Россия якобы является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Политик также заверил, что в Вашингтоне сделают все возможное, чтобы поддержать Украину, «развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность».

Эксперт подчеркнул, что ситуация с замораживанием конфликта устраивает все стороны, и в Донецке/Луганске, и в Киеве, и в Вашингтоне.

«Эти ритуальные заявления ничего не поменяют. Что-то подобное мы уже слышали. Он же еще сказал, что третьи страны не могут помешать вступлению Украины в НАТО, но пока в практическую плоскость эти гипотетические предположения не перешли», — указал Золотарев.

Кроме того, Вашингтон заинтересован в позитивном нейтралитете России в случае обострения ситуации с Китаем, поэтому Нуланд во время поездки в Москву решила не дразнить Кремль и ни слова не сказала о России как о стороне донбасского конфликта, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.