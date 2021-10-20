Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) не смогла пройти мимо нашумевшего сериала «Игра в кальмара» и записала новую песню на украинском языке на музыку, очень напоминающую саундтрек к фильму. Видео с записью композиции она разместила в Instagram 19 октября

«Игра в кальмара — новый трек?! Вы же понимаете, что я не могла не написать такую песню? Мы сделали это за 10 мин! Как вам? ПС: в куплете есть строки "бегу, чтобы не бежать, встаю, чтобы лечь"», — написала певица.

«Замечательная песня, состоящая из противоречий, и иллюзорно описывает современный мир, чужие цели, погоня за деньгами», «Грех не выпустить такую песню! Яна, побойся бога!», «Это же новый хостел монстров!», «А чего не по-английски?» — ответили фолловеры.

Заслужил? Бывшая Серова заявила, что COVID-19 стал наказанием для певца © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Jerry Heil (Яна Шемаева) — украинская певица, известная песней «Охрана — Отмена». В августе юная артистка стала первой украинкой, победившей в конкурсе Djooky Music Awards и теперь может воспользоваться призом — возможностью записать песни в студии Capitol Records города Лос-Анджелес.

Премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара» состоялась на платформе Netflix 17 сентября. Проект бьет все рекорды по просмотрам, только за первые 10 дней фильм занял первое место в 90 странах, включая США, Канаду, Мексику и Бразилию. В настоящее время «Игра» признана самым популярным сериалом в истории Netflix: по последним данным фильм посмотрело более 142 миллионов человек.