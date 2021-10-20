Более 70% оливкового масла, которое продают на рынках на Украине – подделка, а в интернет-магазинах фальсификата еще больше. Об этом исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал в комментарии OBOZREVATEL 20 октября

По словам эксперта, из всех видов масла оливковое подделывают чаще всего, например, пишут Extra Virgin Oil на бутылке обычного оливкового масла.

Несмиянов отметил, что жестяные банки оливкового масла, емкостью 1 или 5 литров, которые продают по 110-130 грн (298-352 руб.) и 310-350 грн (840-949 руб.) в большинстве случаев либо «ширпотреб», либо вообще не оливковое масло.

Самый частый способ подделки оливкового масла, по словам эксперта — добавление вкусовых добавок в подсолнечное масло. При этом безопасность таких добавок гарантировать нельзя.

Украинцы вынуждены покупать опасное масло, на прилавках его тонны © flickr.com, michelle@TNS

«Последний раз мы проводили проверку на рынке "Юность", там есть несколько точек с оливковым маслом. Мы нашли там итальянское масло, просроченное на месяц. Дорогое, плохо продается», — рассказал Несмиянов.

В интернете, по его словам, ситуация еще хуже.

«Чаще всего поддельное масло продают в интернете. Там масса как испорченного товара, так и поддельного. Там просто помойка. Никакого контроля, никто ни за что не отвечает», — сказал он.

Покупателям, отмечает специалист, нужно обращаться внимание на маркировку и на наличие текста на украинском языке. Если его нет, то это не контрабанда — масло, скорее всего, разливали в украинских подвалах.