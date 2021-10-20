По словам эксперта, из всех видов масла оливковое подделывают чаще всего, например, пишут Extra Virgin Oil на бутылке обычного оливкового масла.

Несмиянов отметил, что жестяные банки оливкового масла, емкостью 1 или 5 литров, которые продают по 110-130 грн (298-352 руб.) и 310-350 грн (840-949 руб.) в большинстве случаев либо «ширпотреб», либо вообще не оливковое масло.

Самый частый способ подделки оливкового масла, по словам эксперта — добавление вкусовых добавок в подсолнечное масло. При этом безопасность таких добавок гарантировать нельзя.

Украинцы вынуждены покупать опасное масло, на прилавках его тонны
Украинцы вынуждены покупать опасное масло, на прилавках его тонны
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Иногда на рынке можно встретить настоящее итальянское оливковое масло, но оно может оказаться просроченным.

«Последний раз мы проводили проверку на рынке "Юность", там есть несколько точек с оливковым маслом. Мы нашли там итальянское масло, просроченное на месяц. Дорогое, плохо продается», — рассказал Несмиянов.

В интернете, по его словам, ситуация еще хуже.

«Чаще всего поддельное масло продают в интернете. Там масса как испорченного товара, так и поддельного. Там просто помойка. Никакого контроля, никто ни за что не отвечает», — сказал он.

Покупателям, отмечает специалист, нужно обращаться внимание на маркировку и на наличие текста на украинском языке. Если его нет, то это не контрабанда — масло, скорее всего, разливали в украинских подвалах.