НАТО готова к контактам с Россией, если Москва готова к этому – напряжение высоко и диалог важен, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета в Брюсселе, передает РИА Новости 20 октября

«Мы готовы встречаться с РФ, как только такое желание будет проявлено с ее стороны… Когда существует такая напряженность, особенно важно встретиться и провести открытый диалог, обсудить все возможности взаимодействия с Россией, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО», — заявил Столтенберг.

Конфликт между союзниками по НАТО. Кого поссорил Ближний Восток © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных.

Ранее НАТО отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти. По словам Лаврова, свое решение в альянсе не объяснили.