«Мы готовы встречаться с РФ, как только такое желание будет проявлено с ее стороны… Когда существует такая напряженность, особенно важно встретиться и провести открытый диалог, обсудить все возможности взаимодействия с Россией, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО», — заявил Столтенберг.
Россия с 1 ноября приостановит работу постоянного представительства при НАТО, а также на неопределенное время прекратит работу военной миссии НАТО в Москве и закроет информационное бюро.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сейчас между сторонами нет никакого общения по линии военных.
Ранее НАТО отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти. По словам Лаврова, свое решение в альянсе не объяснили.