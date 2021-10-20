«В болезни надо переосмыслить свою жизнь, попросить прощения у тех, кого ты обидел, простить обидевших тебя. Саша (Серов — ред.) много неправедных дел натворил», — сказала Тиллер.
Она назвала основные, на ее взгляд, грехи певца Серова, в числе которых оказались прелюбодеяние, измены, непризнание родной дочери, разрыв отношений с родными отцом и братом.
Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец. В настоящее время у него зафиксировано 75%-е поражение легких из-за коронавируса и дыхательная недостаточность. По информации СМИ, исполнитель находится в реанимации одной из московских больниц.
Ранее про Серова написал его давний друг, композитор Игорь Крутой, который призвал поклонников молиться, позже к его предложению присоединился и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, также предложивший поклонникам обратиться к богу с просьбой о здоровье певца.