Бывшая возлюбленная певца Александра Серова и мать его внебрачной дочери Надежда Тиллер заявила, что коронавирус настиг артиста не просто так. Слова женщины 20 октября привела «Комсомольская правда»

«В болезни надо переосмыслить свою жизнь, попросить прощения у тех, кого ты обидел, простить обидевших тебя. Саша (Серов — ред.) много неправедных дел натворил», — сказала Тиллер.

Она назвала основные, на ее взгляд, грехи певца Серова, в числе которых оказались прелюбодеяние, измены, непризнание родной дочери, разрыв отношений с родными отцом и братом.

Актер, сыгравший Мориарти и князя Галицкого, умер в Самаре © Киностудия "Ленфильм" Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец. В настоящее время у него зафиксировано 75%-е поражение легких из-за коронавируса и дыхательная недостаточность. По информации СМИ, исполнитель находится в реанимации одной из московских больниц.

Ранее про Серова написал его давний друг, композитор Игорь Крутой, который призвал поклонников молиться, позже к его предложению присоединился и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, также предложивший поклонникам обратиться к богу с просьбой о здоровье певца.