Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в давлении на телеканал «UA: Перший», назвав заявление журналистки Мирославы Барчук «хайпом». Об этом в среду, 20 октября, он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

В Офисе Зеленского ответили на обвинения в давлении на телеканал «UA: Первый» © president.gov.ua

Президент уверен, что слова Барчук о давлении на журналистов являются «хайпом».

«Я не совсем понимаю, причем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но, если нужно, чтобы я обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой пани, то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно у них, что такие правила, что они обязательно, как солдаты, должны туда приходить — ок», — заявил Зеленский в комментарии журналистам во время рабочего визита в Черкасскую область.

Он также заявил, что ситуация, при которой государственное телевидение заявляет о давление со стороны государства «выглядит странной».

При этом, как отмечает издание «Страна.ua» отмечают, что телеканал хоть и считается государственным, но содержится на средства налогоплательщиков, чьи интересы он и должен выражать, а не обслуживать власть.