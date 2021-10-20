Усик потратил 1/10 гонорара на новые «колеса»

Украинский боксер, обладатель титулов чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик похвастался обновкой. В среду, 20 октября в сториз Instagram он показал новенький автомобиль

Спортсмен стал обладателем шестиколесного «Гелендвагена». По информации СМИ, Mercedes действительно принадлежит Усику: он зарегистрирован под номерным знаком, который прежде числился за Lexus LX 450D спортсмена. Новая машина украинца в переводе на рубли стоит более 28,5 миллионов.

Украинские пловцы отказались от Чемпионата Европы в России © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, когда в ночь на 26 сентября он одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа, отобрав у последнего сразу четыре титула по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Известно, что за бой украинец получил 3 миллиона фунтов, то есть почти 300 миллионов рублей.

По условиям контракта проигравшая сторона имела право на матч-реванш, чем Джошуа и воспользовался. По предварительным данным бой может состояться в апреле будущего года.