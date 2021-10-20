Президент Украины Владимир Зеленский «выстрелит себе в голову», объявив досрочные парламентские выборы на фоне бюджетного процесса и энергокризиса, считает бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом он рассказал в интервью изданию «Цензор.НЕТ», опубликованном 20 октября

«Сегодня объявить досрочные выборы парламентские на фоне бюджетного процесса, на фоне тарифов, на фоне газового кризиса, на фоне войны, на фоне многих других вещей, которые есть, — это не просто выстрелить себе в ногу, а выстрелить в голову. Причем не один раз», — сказал Разумков.

«Это начало конца!» Откажется ли Зеленский от суверенитета Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Их можно снова придумать. Но это не будет отвечать ни конституции, ни закону», — отметил Разумков.

Зеленский после избрания в 2019 году распустил Верховную Раду и назначил досрочные парламентские выборы. На них с большим перевесом победила партия «Слуга народа», которая теперь имеет большинство в парламенте. Следующие выборы в Раду должны состояться в 2023 году, а президентские выборы — в 2024-м.