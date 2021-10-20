«Сегодня объявить досрочные выборы парламентские на фоне бюджетного процесса, на фоне тарифов, на фоне газового кризиса, на фоне войны, на фоне многих других вещей, которые есть, — это не просто выстрелить себе в ногу, а выстрелить в голову. Причем не один раз», — сказал Разумков.
По словам экс-спикера, согласно рейтингам, такого явления, как однопартийное большинство в Раде, больше не будет. Он также добавил, что сейчас оснований для досрочных выборов нет.
«Их можно снова придумать. Но это не будет отвечать ни конституции, ни закону», — отметил Разумков.
Зеленский после избрания в 2019 году распустил Верховную Раду и назначил досрочные парламентские выборы. На них с большим перевесом победила партия «Слуга народа», которая теперь имеет большинство в парламенте. Следующие выборы в Раду должны состояться в 2023 году, а президентские выборы — в 2024-м.