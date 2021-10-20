В среду, 20 октября, стало известно, что актер, каскадер и звезда фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», игравший Мориарти, Виктор Евграфов скончался на 74-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщил Виталий Добрусин

«Я так гордился, что замечательный артист и педагог живет в нашей Самаре. Что я могу в любое время набрать его номер — услышать его добрый голос, его ободряющие слова, его свежую шутку. Я знал, какие у него проблемы со здоровьем из-за его съемок в кино и травм. Но все равно, успокаивал я себя, он же еще совсем молодой и никогда не жаловался на здоровье. Нет слов, нет эмоций. Я еще чувствую тепло его руки», — написал Добрусин.

Он вспомнил также, что совместно с Евграфовым готовил книгу «Самарские тайны российского кино», где на обложке изображен артист в роли профессора Мориарти.

Украинские пловцы отказались от Чемпионата Европы в России © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Виктор Евграфов — уроженец Самары, где почти всю жизнь и прожил, несмотря на актерский успех и многочисленные предложения о переезде.

Всесоюзная слава пришла к Евграфову в 1980-е, когда на экраны вышел «Шерлок Холмс», а украинскому зрителю он близок и любим еще одной своей ролью — князя Даниила Галицкого — великого князя киевского. Согласно наиболее распространенной версии, именно он основал город Львов, который назвал в честь своего сына — Льва.