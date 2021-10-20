То, что бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался, не представ перед судом за свои преступления в Ираке, вызывает сожаление, написал иракский журналист Мунтазар Аз-Зейди у себя в Twitter 18 октября

Аз-Зейди получил всемирную известность после того, как бросил свои ботинки в президента США Джорджа Буша во время пресс-конференции в Багдаде в 2008 году.

«Я скорблю в связи с тем, что Колин Пауэлл умер, не представ перед судом за свои преступления в Ираке. Но я уверен, что его ждёт суд Аллаха», — заявил журналист.

Колин Пауэлл, выступивший в Совете Безопасности ООН с речью, в которой подробно описывалось несуществующее на самом деле иракское оружие массового поражения, и потрясавший пробиркой, якобы содержавшей порошок с сибирской язвой, олицетворяет для иракцев всю ложь Соединённых Штатов, использованную для обоснования вторжения в их страну.

Владимир Корнилов: Долгожданный доклад о войне в Ираке © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Опрошенные телеканалом жители страны называют американского политика лжецом, говорят, что на его руках кровь и вспоминают, что по его вине их страна была разрушена, за что им до сих пор приходится расплачиваться. Многие из них потеряли родных и близких в результате начавшихся с американского вторжения 2003 года вооружённых конфликтов.

Как отмечается в статье, опубликованной на сайте «Аль-Джазиры», вторжение США спровоцировало смертоносное межрелигиозное насилие в стране, в результате которого погибло «бесчисленное количество мирных иракцев», и в конечном итоге привело к созданию террористической группировки ИГИЛ.*

* запрещённая в России организация