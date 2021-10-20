Ранее представители ЛНР инициировали проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по Донбассу.
«Мы получили официальную информацию о повторном отказе Украины от обсуждения вопроса незамедлительного освобождения и возврата нашего наблюдателя Андрея Косяка, а также от выработки путей обеспечения безопасности представителей ЛНР и ДНР в СЦКК во время выполнения задач на линии соприкосновения в рамках реализации функций СЦКК», — говорится в сообщении Дейнего.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные взяли в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка во время работ на участке отвода сил у населенного пункта Золотое.
В Киеве утверждают, что Косяк был задержан из-за того, что он проводил разведку позиций украинских силовиков.
Представительство ЛНР в СЦКК 15 октября отозвало все гарантии безопасности, данные ранее для работ у линии соприкосновения, а также ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.