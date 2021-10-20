Мэр Киева Виталий Кличко выпустил новую серию пропаганды вакцинирования против коронавируса, использовав жаргон. Его публикация появилась на странице 20 октября в Facebook

«Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве — более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них — в тяжелом состоянии. Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев — на пороге красной зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений — массовая вакцинация», — написал он.

В частности, мэр призвал киевлян привиться, поскольку «вакцина есть и пункты вакцинации работают». Также Кличко отметил, что не стоит слушать «дикую пропаганду антивакцинаторов».

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Предположительно, как это было раньше, послание Кличко появится на билбордах украинской столицы.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с наихудшим положением в борьбе с коронавирусом почти за два года пандемии.

За сутки 19 октября на Украине зафиксировали 18 912 новых случаев коронавируса и 495 смертей. Госпитализировали 5 468 человек. Выздоровели 7 605 больных.