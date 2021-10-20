«Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве — более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них — в тяжелом состоянии. Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев — на пороге красной зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений — массовая вакцинация», — написал он.
В частности, мэр призвал киевлян привиться, поскольку «вакцина есть и пункты вакцинации работают». Также Кличко отметил, что не стоит слушать «дикую пропаганду антивакцинаторов».
По его словам, умирают «в абсолютной предпочтительности» не вакцинированные пациенты.
Предположительно, как это было раньше, послание Кличко появится на билбордах украинской столицы.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с наихудшим положением в борьбе с коронавирусом почти за два года пандемии.
За сутки 19 октября на Украине зафиксировали 18 912 новых случаев коронавируса и 495 смертей. Госпитализировали 5 468 человек. Выздоровели 7 605 больных.