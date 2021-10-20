Большинство украинцев верят в то, что бизнесмен и бывший владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский выводил средства финучреждения в офшоры через студию Владимира Зеленского «95 квартал». Опрос провел Киевский международный институт социологии и опубликовал данные 20 октября на своем официальном сайте

«Независимо от того, знали или нет до интервью (Зеленского — ред.) респонденты об этом расследовании, 56,9% респондентов верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры обладают офшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из "Приватбанка", в том числе через "95 квартал"», — говорится в тексте исследования.

При этом не верят в эту версию 22,6% респондентов. Среди тех, кто впервые слышит об офшорах Зеленского, 42,3% поверили в причастность президента и «95 квартала» к офшорным счетам и выводу средств. Не поверили — 29,4%. Среди тех, кто хорошо информирован, верят 85,4% и не верят — 11,6%.

Опрос КМИС проводился 15-18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.

Откровения Зеленского: как торговать заложниками и спастись в офшорах © president.gov.ua

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.