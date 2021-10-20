«Независимо от того, знали или нет до интервью (Зеленского — ред.) респонденты об этом расследовании, 56,9% респондентов верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры обладают офшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из "Приватбанка", в том числе через "95 квартал"», — говорится в тексте исследования.
При этом не верят в эту версию 22,6% респондентов. Среди тех, кто впервые слышит об офшорах Зеленского, 42,3% поверили в причастность президента и «95 квартала» к офшорным счетам и выводу средств. Не поверили — 29,4%. Среди тех, кто хорошо информирован, верят 85,4% и не верят — 11,6%.
Опрос КМИС проводился 15-18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.
В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов из 117 стран по всему миру. Анализ данных более чем 10 млн документов получил название Pandora Papers. «Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.
Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.